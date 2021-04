Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta data. In jumatatea de sud a teritoriului va ploua pe arii extinse. In Muntenia si Oltenia, cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp. La munte, la peste 1500 m, va ninge si se va depune strat de zapada, iar la altitudini mai joase vor fi posibile…

- Dupa cateva zile cu temperaturi normale pentru aceasta perioada, ANM a anunțat ca vremea se va incalzi semnificativ. In anumite regiuni, maximele ar putea ajunge chiar și la 16 grade Celsius. Vremea continua sa ne surprinda și in acest inceput de primavara. Valorile termice au crescut treptat in ultimele…

- Vremea a fost neobișnuit de calda sambata, cu temperaturi mult peste normalul acestei perioade, in mare parte din tara. Maxima zilei a fost de 22 de grade. La Baile Herculane, termometrele au urcat pana la 18 grade, iar in București și Calarasi au aratat 15 grade. Vremea insa se schimba. Chiar din aceasta…

- Vremea va continua sa fie deosebit de rece in urmatoarele zile, atenționeaza ANM. De asemenea, meteorologii au emis cod galben de vant puternic in mai multe regiuni. Atenționarea ANM de vreme deosebit de rece și ger dimineața și noaptea este valabila in intervalul 15 februarie, ora 20:00 – 17 februarie,…

- Una dintre avertizarile cod galben, pentu intervaluil 12 februarie, ora 12:00 – 15 februarie, ora 10:00, se refera la vreme deosebit de rece și ger, mai ales dimineața și noaptea in cea mai mare parte a țarii, precum și la intensificari ale vantului.In intervalul menționat vremea va fi deosebit de…

- Meteorologii au actualizat, din nou, prognoza pentru zilele urmatoare si anunta temperaturi care pot cobori pana la minus 20 de grade. De asemenea, temperaturile diurne vor fi negative in intreaga tara. I plus, pana vineri, la ora 23.00, este cod portocaliu de vant in Carpatii Meridionali si de Curbura.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de vreme deosebit de rece și ger mai ales dimineața și noaptea in cea mai mare parte a țarii. Intervalul in care este valabila avertizarea este 12 februarie, ora 12.00 – 15 februarie, ora 10.00. In intervalul menționat vremea…

- ANM a emis o informare meteo pentru urmatoarele zile, dar și o prognoza speciala pentru București. Meteorologii au anunțat ninsori, dar și lapovița sau ploi, urmate de depuneri de polei. ANM a emis o informare meteo valabila pentru intervalul 10 ianuarie, ora 10:00 – 13 ianuarie, ora 10:00. Potrivit…