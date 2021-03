Meteo 27 martie. Vreme frumoasă în aproape toată țara. Temperaturi în creștere Sambata se va simți o incalzire a vremii. Cerul va fi predominant insorit, anunța meteorologii, care precizeaza ca temperaturile sunt mai ridicate. Astazi, vremea va fi predominant frumoasa si apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil in nord-est si mai mult senin in rest. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele […] The post Meteo 27 martie. Vreme frumoasa in aproape toata țara. Temperaturi in creștere first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, vremea va fi inca rece, desi valorile termice vor fi in crestere fata de ziua precedenta. Cerul va fi variabil, dar numai izolat, in Dobrogea, vor mai fi precipitatii slabe, predominant ploi. Temperaturile maxime se vor incadra intre 5 grade in estul Transilvaniei si 15 grade in sud-vestul extrem.…

- CHIȘINAU, 22 mart – Sputnik. Luni, 22 martie, sunt posibile precipitații slabe, inclusiv sa fulguiasca puțin, in unele raioane din nord. In aceasta regiune, cerul va fi acoperit de nori pe parcursul zilei. © Sputnik / Mihai CarausParcul Cișmigiu București pe vreme de pandemie - Foto14 In raioanele…

- Valorile termice vor fi in crestere in Romania la finalul saptamaii. Vremea va continua sa se incalzeasca, astfel incat va deveni deosebit de calda in majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil in jumatatea nordica a tarii si mai mult senin in rest. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari…

- CHIȘINAU, 3 mart - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca pe 3 martie vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica inalta. Cerul va fi variabil, fara precipitații. Vantul va sufla din nord-vest de la slab la moderat. Și astazi va fi cald,…

- Suntem sub atentionare meteorologica cod galbenpentru racire accentuata pana maine la pranz, astfel ca vremea se va raci brusc si accentuat in toate regiunile, astfel incat in cursul noptii urmatoare, va fi ger in vestul, nordul, nord-estul si centrul tarii. Astazi, vremea va fi deosebit de calda in…

- CHIȘINAU, 5 feb - Sputnik. Astazi vremea se racește simțitor in comparație cu ziua de ieri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza o scadere cu 5 grade a temperaturilor. © Screenshot / Serviciul Hidrometeorologic de StatPrognoza meteo pentru 5 – 11 februarie Astfel, in raioanele…

- Vremea s-a racit fata de intervalul precedent. Cerul a fost mai mult noros. Pe arii relativ extinse au cazut precipitatii sub forma de ploaie care treptat s-au transformat in lapovita si ninsoare. In zona montana a nins. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 12,5 l/mp la Cavnic. Vantul…

- CHIȘINAU 10 ian - Sputnik. Pentru duminica, 10 ianuarie, meteorologii prognozeaza maxime de pana la patru grade. Cerul va fi noros, iar precipitații esențiale nu se vor inregistra. Vantul va sufla slab. Mercurul din termometre va urca pana la -1..+2°С in nord, 0..+3 grade in centru și +1..+4…