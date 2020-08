Meteo 24 august 2020. Temeperaturi în scădere, în toată țara, caniculă pe litoral Pentru ziua de luni, meteorologii anunța vreme mai rece fața de valorile inregistrate in weekend, nu și la malul Marii Negre, unde valorile termine vor ajunge la 35 de grade Celsius.Condițiile de instabilitate atmosferica se vor manifesta prin innorari temporar accentuate, iar pe arii relativ extinse se vor semnala averse ce vor avea caracter torențial, insoțite de descarcari electrice. Izolat se vor inregistra caderi de grindina.Potrivit meteorologilor, in regiunile vestice ale teritoriului, nordice și centrale vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, iar apoi și in restul teritoriului… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

