Metalul care are puteri miraculoase de vindecare Efectele terapeutice ale acestui metal sunt mai puțin cunoscute decat ar trebui, chiar daca este folosit inca din cele mai vechi timpuri pentru prevenirea și tratarea anumitor afecțiuni. Cuprul are un rol important in buna funcționare a organismului nostru și chiar puteri miraculoase de vindecare. Ne ajuta atat in prevenirea anumitor boli sau afecțiuni, cat și in tratarea sau calmarea durerilor. Iata cateva dintre beneficiile lui: Este antiinflamator și antioxidant Cuprul ajuta la tratarea iritațiilor și a inflamațiilor, dar mai ales la intarirea sistemului osos. Deși nu este o metoda susținuta… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

