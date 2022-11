Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Metallica anunța lansarea unui nou album și un turneu de un an și jumatate in Europa si America de Nord, care va incepe in aprilie 2023 la Amsterdam si se va incheia in capitala Mexicului, Ciudad de Mexico, in septembrie 2024.

- Dublul campion mondial de Formula 1 Max Verstappen si echipa Red Bull au decis sa boicoteze canalul britanic de televiziune Sky Sports cu ocazia Marelui Premiu al Mexicului, din cauza unei "lipse de respect permanente", informeaza AFP, potrivit Agerpres.Atat Verstappen, cat si responsabilii echipei…

- Formatia britanica The Rolling Stones urmeaza sa lanseze anul viitor un nou album de studio, relateaza contactmusic.com., potrivit Agerpres. Acesta ar fi primul material discografic cu piese noi lansat de Mick Jagger, Keith Richards si Ronnie Wood in ultimii 18 ani. The Rolling Stones ar fi inceput…

- Cei mai mulți calatori nu știu care este cel mai murdar obiect dintr-un metrou, cu toate ca numeroși oameni se deplaseaza zilnic cu mijlocul de transport in comun. Acesta nu ar trebui sa fie atins sub nicio forma, pentru ca poate pune in pericol sanatatea.Care este cel mai murdar obiect de la metrouIn…

- ”Peste jumatate dintre cei angajati de la debutul pandemiei de compania de software au ajuns in echipa la recomandarea unui membru mai vechi al acesteia. La gradul mare de retentie si recomandare pe care il raporteaza compania contribuie atmosfera de lucru, relevanta pentru 84% dintre angajati, dar…

- Un cutremur cu o magnitudine preliminara de 7,5 s-a produs in largul localitații La Placita de Morelos, in vestul Mexicului, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), conform Reuters, citata de digi24.ro. Cutremurul s-a produs la 46 de kilometri sud-est de La Placita de Morelos din statul…

Ucraina anunța progrese importante pe frontul de sud, unde, potrivit unui purtator de cuvant, rușii negociaza depunerea armelor, noteaza kyivindepenent.com.