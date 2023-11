Stiri pe aceeasi tema

- Inter Miami nu va mai juca in aceasta iarna, iar fanii Barcelonei visau la revenirea lui Lionel Messi, chiar și sub forma de imprumut. Intervievat dupa ce a caștigat al optulea sau Balon de Aur, argentinianul a vorbit despre viitorul sau in fotbal.

- Lionel Messi (36 de ani) a caștigat al 8-lea Balon de Aur, iar dupa festivitate s-a ținut de glume. La finalul galei de la Paris, in timpul interviurilor, starul de la Inter Miami s-a ținut de glume cu Ibai Llanos, un cunoscut creator de conținut pe Youtube și Twitch, din Spania, cu 14 milioane de urmaritor,…

- Luni seara, Lionel Messi (36 de ani) a obținut al 8-lea Balon de Aur. Starul de la Inter Miami a primit trofeul chiar in ziua in care Diego Armando Maradona ar fi implinit 63 de ani. In timpul discursului, starul argentinian și-a amintit de legendarul jucator, care a murit in 2020, și i-a dedicat trofeul…

- A parasit Barcelona cu ochii in lacrimi, iar dupa doi ani fara mari bucurii la PSG a ajuns la Inter Miami. Lionel Messi mai are contract cu gruparea din Florida pana in 2025, iar apoi va face pasul spre ultimul club al carierei, dupa cum informeaza Daily Mail.

- Gerardo 'Tata' Martino, antrenorul echipei Inter Miami, a declarat, in cursul zilei de sambata, pentru presa internaționala, ca Lionel Messi sufera de "oboseala musculara". Ei bine, acesta este si motivul pentru care nu va forta revenirea acestuia pe terenul de fotbal, dupa prima infrangere a echipei…

- Nume mari de la Hollywood au participat, in cursul zilei de azi, la primul meci pe care Lionel Messi l-a disputat la Los Angeles, alaturi cu noua sa echipa, Inter Miami. Ce vedete s-au aflat in tribune pentru a-l susține pe argentinian.

- Fostul fotbalist argentinian Jorge Valdano, campion mondial in Mexic in 1986, a declarat, miercuri, ca Lionel Messi actualul jucator al echipei Inter Miami, este "primul geniu al secolului XXI", asa cum fostul sau coechipier Diego Armando Maradona a fost "ultimul din secolul XX", informeaza agentia…

- Inter Miami a ciștigat Cupa Ligii, dupa ce a invins-o in finala pe Nashville SC, 10-9 la loviturile de departajare, dupa 1-1 in timpul regulamentar de joc. Așa cum s-a intimplat la fiecare meci jucat de la mutarea in SUA, Lionel Messi a fost protagonist. Argentinianul a marcat golul de 1-0 și a transformat…