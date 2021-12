Stiri pe aceeasi tema

- Al șaptelea trofeu acordat de France Football lui Lionel Messi a starnit o furtuna planetara. Nume grele din fotbal și mai multe publicații de prestigiu au contestat decizia organizatorilor. Din cei peste 15.000 de cititori care au votat pana in aceasta dimineața pe GSP.ro, 73% considera ca Leo Messi…

- Cristian Tudor Popescu comenteaza extrem de rar stirile despre fotbal, fiind pasionat, in primul rand, de tenis. Acum insa, rezultatul controversat din ancheta „France Football“ a fost dezaprobat si de reputatul jurnalist.

- Prin acordarea „Balonului de Aur“ lui Lionel Messi (34 de ani), revista „France Football“ a „reusit“ doua contraperformante remarcabile: devalorizarea unui trofeu prestigios si punerea castigatorului intr-o lumina nefavorabila.

- Lionel Messi, prima reacție dupa cucerirea celui de-al 7-lea Balon de Aur. Starul argentinian a fost incununat, din nou, cu cel mai important premiu individual din lumea fotbalului. Jucatorul de la PSG a avut caștig de cauza in fața polonezului Robert Lewandowksi, pe care l-a depașit cu doar 30 de voturi.…

- Lionel Messi a castigat pentru a saptea oara trofeul „Balonul de Aur”, pentru cel mai bun jucator al anului, decernat, luni, la Paris, in cadrul galei organizate de revista France Football. Messi (23 ani), care si-a marit astfel recordul de trofee pe care il detinea (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019,…

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi(Paris Saint-Germain) a castigat pentru a saptea oara trofeul ''Balonul de Aur'', pentru cel mai bun jucator al anului, decernat, luni, la Paris, in cadrul galei organizate de revista France Football. Polonezul Lewandowski a fost pe 2, iar Jorginho a fost pe 3.

- Jucatorul momentului in Europa este atacantul francez al echipei Real Madrid, Karim Benzema. Fotbalistul de 33 de ani are performante impresionate in primele sase etape din LaLiga, opt goluri si sapte pase decisive, cifre superioare celor inregistrate de Lionel Messi, in sezonul 2011-2012 (opt goluri…

