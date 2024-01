Nava de croaziera Icon of the Seas de la Royal Caribbean a fost botezata de catre Lionel Messi. Nava poate transporta aproape 10.000 de oameni. In timpul evenimentului, capitanul Henrik Loy i-a dat o minge lui Lionel Messi, iar acesta a folosit-o pentru a binecuvanta nava de croaziera. Celebrul fotbalist a prezentat nava de croaziera Icon of the Seas și a vorbit in spaniola. Michael Bayley, președintele și CEO al Royal Caribbean International, și-a exprimat bucuria referitoare la Icon of the Seas, descriind-o ca pe o adevarata capodopera inginereasca și totodata ca cel mai important vis al companiei.…