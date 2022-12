Stiri pe aceeasi tema

- Postarea de pe Instagram a lui Lionel Messi care sarbatorește caștigarea Cupei Mondiale a devenit cea mai apreciata postare de pe Instagram. Messi, care a fost capitanul echipei Argentinei la victoria in finala de duminica din Qatar, a devenit personajul principal al Argentinei la Cupa Mondiala. „CAMPIONI…

- O galerie de fotografii publicata pe contul oficial de Instagram al lui Lionel Messi, dupa victoria Argentinei de la Cupa Mondiala din Qatar, a devenit cea mai apreciata postare din toate timpurile de pe rețeaua sociala, doborand recordul deținut pana acum de o imagine cu un ou, relateaza BBC . Seria…

- Lionel Messi a postat, marți dimineața, trei fotografii pe contul sau de Instagram, in care arata ca este nedesparțit de cel mai important trofeu al carierei dupa victoria Argentinei in fața Franței. In fotografii, Messi este vazut dormind alaturi de trofeul Cupei Mondiale. „Buna ziua”, a scris Messi,…

- Lionel Messi a caștigat pentru prima oara in cariera Cupa Mondiala alaturi de naționala Argentinei, iar postarea sa de la finalul turneului din Qatar este a doua cea mai apreciata din istoria Instagram.

- Lionel Messi, purtand un halat negru din Qatar peste tricoul alb-albastru al Argentinei, a sarutat Cupa Mondiala, s-a indreptat spre coechipierii sai și a ridicat trofeul de aur in aer. A fost o priveliște emblematica care il plaseaza in sfarșit – definitiv – pe superstarul fotbalului in panteonul celor…

- Lionel Scaloni, selectionerul Argentinei, a declarat sambata, la conferinta de presa sustinuta inaintea ultimului act al Cupei Mondiale din Qatar, ca finala dintre Argentina si Franta nu poate fi redusa doar la un duel intre Lionel Messi si Kylian Mbappe. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Suporterii argentinieni, plini de emoție, au pornit din Buenos Aires spre Qatar pentru a-și susține echipa naționala la finala Cupei Mondiale. Imbracați in tricoul Argentinei, fanii emoționați s-au inregistrat la compania aeriana pentru a se asigura ca echipa lor va caștiga a treia Cupa Mondiala. Pensionara…

- Capitanul selectionatei Croatiei, Luka Modric, regreta ca echipa sa nu a mai reusit sa repete performanta de la editia trecuta a Cupei Mondiale, oprindu-se de aceasta data in semifinale, dupa esecul suferit marti seara in fata Argentinei, scor 0-3, la turneul final din Qatar. „Nu am reusit, din pacate.…