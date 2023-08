Meseria inedită a unei românce pe aeroporturile din Roma Saftica Neagu este singura femeie din Romania care este instructor pentru conducerea pe piste sub aeronave. Ea este certificata pentru aeroporturile Fiumicino și Ciampino din Roma. Saftica traiește la Roma de 28 de ani. Acolo și-a deschis orizonturile pentru meseriile inedite, dupa ce a plecat din Romania in 1995 pe un drum pe care puține femei au indraznit sa il aleaga. Romanca s-a evidențiat in industria aeronautica, colaborand cu diverse companii de handling (serviciile de la sol care asigura eficiența zborurilor) și contribuind la funcționarea unora dintre cele mai aglomerate aeroporturi din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Saftica Neagu, nascuta la Focșani, in Romania, a atins inalțimi pe care puține femei au avut ocazia sa le exploreze. In prezent, ea este singura femeie instructor pentru conducerea pe piste sub aeronave, certificata pentru aeroporturile Fiumicino și Ciampino din Roma.

