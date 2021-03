Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer roman aflat in Marea Britanie, cu ochii in lacrimi, a transmis un mesaj puternic romanilor plecati la munca in strainatate, prin intermediul unui clip video devenit viral pe TikTok.

- Provocarea „jocul cu esarfa” de pe TikTok a facut o noua victima, de aceasta data in Italia. O fetita in varsta de 12 ani a fost gasita fara suflare in baie, cu cordonul de la un halat in jurul gatului. Rudele fetei sunt socate si spun ca aceasta le-a spus zilele trecute ca are planuri […] Source

- Tragedie in Italia, pe drumul european E45, intre Ravenna și Cesena, dupa ce un tanar in varsta de 24 de ani, s-a stins din viața in urma unui cumplit accident rutier. Aflat la volanul unui Volkswagen Golf, tanarul a pierdut controlul autoturismului, intrand pe contrasens și izbindu-se violent de un…

- Bia Khalifa, blonda acoperita doar de maști la iUmor, s-a lovit dur de sistemul de invațamant romanesc și a alesa sa renunțe la studiat. Ce a trait in strainatate tanara de 20 de ani și cum a fost viața in Italia.

- Mii de tineri absolvenți de liceu pleaca in fiecare an sa studieze in strainatate. Dupa Brexit, mulți se reorienteaza, dar Marea Britanie ramane o destinatie importanta, mai ales pentru studii de licența.

- Ministerul Sanatatii anunta, marti, ca au fost confirmate trei noi cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus, la pacienti din Bucuresti, Cluj si Covasna. Doi dintre pacienti nu au istoric de calatorie in Marea Britanie. Numarul total al cazurilor confirmate a ajuns la 59. ”Ministerul Sanatatii…

- Un roman a fugit dintr-un tribunal din Marea Britanie, dupa ce a fost condamnat la 40 de saptamani de inchisoare, in urma unor infracțiuni. El a fost prins la scurt timp. Tanarul de 19 ani ar fi fost prins ca a trecut pe roșu la mai multe semafoare, a intrat pe contrasens și, mai mult […] Sursa articolului:…

- 1. Nu testam extins, suntem condamnați. Vom avea și noi aceasta tulplina mai repede decat ne imaginam. Noua tulpina a ajuns deja in Italia. Pacientul s-a intors zilele trecute din Marea Britanie cu un avion ce a aterizat la aeroportul Fiumicino și a fost depistat pozitiv cu noua varianta gasita in ultimele…