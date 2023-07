Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, si-a exprimat recunostinta pentru prezenta pompierilor romani in Grecia, pe insula Rodos, puternic afectata de incendii de vegetatie, iar ministrul elen al turismului Olga Kefalogianni a dorit sa transmita un mesaj clar de siguranta privind situatia turistilor…

- In ultimele zile, din pacate, un mare incendiu a devastat insula greceasca Rodos. Ca urmare a acestei situații, mii de turiști au fost nevoiți sa iși paraseasca hotelurile in ceea ce oficialii greci au declarat ca a fost cel mai mare efort de evacuare din istoria țarii. Au fost clipe de coșmar pentru…

- Mii de turiști au fost evacuați in ultimele ore din Rodos, insula care arde de o saptamana deja. Printre ei sunt și 30 de turiști romani care erau acolo in vacanța. In aceasta dimineața, pe insula Rodos au ajuns 52 de pompieri romani. Situația este dramatica și in Corfu, unde au izbucnit noi focare…

- Pompierii romani care fac parte din modulul national de stingere dislocat in Grecia au ajuns, luni dimineata, pe insula Rodos, puternic afectata de incendii, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).

- Pompierii romani aflati in Grecia au fost solicitati sa intervina la incendiile din Rodos, anunta IGSU, care precizeaza ca duminica riscul aparitiei incendiilor de padure este foarte mare, de nivel 5 ceea ce inseamna risc extrem, anunța News.ro. Citește și: Propunerea parintelui Calistrat: 10% din castigul…

- Luni la pranz, pompierii romani dislocați in Grecia au primit de la ofițerul de legatura al autoritaților elene misiunea de a se deplasa in zona Kouvaras, estul Atticii, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata.