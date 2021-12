Mesajul talibanilor la marcarea a 42 de ani de la invazia sovietica din Afganistan: Nu vom mai accepta niciun invadator

Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au dizolvat Comisia Electorala Independenta (IEC) a Afganistanului, infiintata in timpul regimului precedent si insarcinata cu organizarea alegerilor, a anuntat un purtator de cuvant al regimului islamic, potrivit caruia "nu mai este nevoie" de comisie, informeaza AFP. In afara de IEC,…

- Rusia investeste masiv in programe de „educatie patriotica” si isi propune sa atraga cat mai multi copii cu varste de peste 8 ani in Armata de Tineret pe fondul raspandirii unei retorici a conflictului si a unei Rusii amenintate de agresivitatea din Occident. Rusia ar trebui sa fie pregatita sa se apere,…

- Cațiva barbați inarmați care s-au identificat ca fiind talibani au atacat o nunta in estul Afganistanului pentru a opri muzica, ucigand cel puțin doua persoane și ranind alte 10, spun oficialii, relateaza BBC. Un purtator de cuvant al talibanilor a declarat ca doi dintre cei trei barbați inarmați au…

- Haibatullah Akhundzada, considerat lider suprem al talibanilor, a avut o apariție publica in orașul Kandahar, din sudul Afganistanului, potrivit unor surse din cadrul gruparii, citate de Reuters , care au dezmințit astfel zvonurile referitoare la moartea acestuia. Speculațiile cu privire la decesul…

- “Credem ca este esential sa mentinem sanctiunile impotriva talibanilor, dar in acelasi timp sa gasim modalitati de asistenta umanitara legitima pen Talibanii au preluat puterea in Afganistan in august, ca urmare a retragerii trupelor americane, la aproape 20 de ani dupa ce islamistii au fost destituiti…

- Albastrul marin ireal al apelor lacurilor Band-e Amir, din centrul țarii, atrage inca o data turiștii afgani, care infrunta drumuri și trasee proaste pentru a experimenta splendorile „Marelui Canion al Afganistanului”. Declarat in 2009 primul parc național al țarii, acest ansamblu de șase lacuri montane…

- Talibanii au instaurat Emiratul Islamic al Afganistanului, iar odata cu schimbarea numelui vin și regulile. Cu toate acestea, femeile au decis sa ii sfideze pe conducatori și s-au intors fie la munca sau la școala, iar acum merg singure pe strada. Potrivit tradițiilor, acestea nu au voie sa paraseasca…

- Luptatori ai gruparii jihadiste Stat Islamic (SI) din Afganistan au atacat fortele talibane in provincia Parwan din nordul tarii, a declarat vineri un purtator de cuvant al talibanilor, potrivit DPA citata de Agerpres. Potrivit lui Bilal Karimi, o explozie care a avut ca tinta un vehicul al talibanilor…