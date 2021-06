Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Spatar este din nou singura, dupa ce s-a desparțitde iubitul ei, Tiberiu Varzaru. Artista este mama a doi copii, pe care ii aredin prima casnicie. La cinci ani de la divorțul de fostul soț, vedeta scoate laiveala amanunte mai puțin știute din casnicia lor.Se pare ca relația scarțaia de ceva…

- Doliu uriaș in presa din Romania! Fostul jurnalist Alin Bogdan s-a stins din viața. Potrivit informațiilor aparute in spațiul public, acesta a decedat la varsta de 43 de ani. Cea care a facut anunțul sumbru a fost chiar soția lui, Sonia Bogdan postand un mesaj sfașietor in mediul online.

- Premierul Florin Cițu a transmis un mesaj emoționant cu ocazia sarbatorilor pascale. Acesta ii incuranjeaza pe romani susținand ca perioada dificila cu care ne confruntam va fi depașita. Totodata, el a mai adaugat ca toate restricțiila au dat roade, iar eforturile individuale și comune iși arata zi…

- „Este un moment pe care il asteptam de un an de zile, sa avem dozele sa ne vaccinam cu totii, este un moment important. Cred ca este prima oara cand putem sa vedem sfarsitul pandemiei sau putem sa vedem revenirea la normalitate. Pana acum primeam mai putine doze, au fost acele scandaluri, unele doze…

- Trupul unui copil de doar trei ani a fost gasit in raul Cerna, dupa ce micutul, care se afla cu tatal sau pe malul apei, s-a jucat aruncand cu pietre in apa, iar la un moment dat a alunecat si a fost luat de curenti, scrie News.ro.„Un copil de 3 ani din Toplita a pierit inecat in raul Cerna. La data…

- Nadine a vorbit fara perdea despre viciile care i-au marcat existența, dar de care a incercat cu multa voința sa scape o data pentru totdeauna, reușitnd acest lucru. Acum este mandra ca mai are foarte puțin pana iși va definitiva studiile, urmand sa aplice la mai multe facultați.

- O noua veste a zguduit in aceasta zi lumea showbizului romanesc. Catalina Isopoescu, fiica lui Emanuel Isopescu, a murit! Mesajul cutremurator postat de Oltin Hurezeanu, iubitul acesteia, a starnit o mulțime de reacții.

- Managerul Institutului „Marius Nasta”, Beatrice Mahler, a avertizat la Digi24 ca in sectia COVID a spitalului pe care il conduce sunt cazuri grave de pacienti a caror stare se poate deteriora si care ar putea avea nevoie in orice moment de terapie intensiva, scrie news.ro . „Este o presiune extrem de…