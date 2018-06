Stiri pe aceeasi tema

- Zi trista pentru celebrul artist Ștefan Banica Junior. S-au implinit 23 de ani de cand tatal sau a incetat din viața. Ștefan Banica Senior a fost unul dintre cei mai mari actori pe care i-a avut Romania. Legendarul artist a incetat din viața in luna mai a anului 1995. Ștefan Banica Junior, fiul renumitului…

- La cateva ore dupa ce Diana Constantin, fosta concurenta de la „Insula Iubirii”, a facut publice cateva marturisiri in legatura cu Ben, barbatul alaturi de care a participat la emisiunea filmata in Thailanda, acesta a luat atitudine. In cadrul unui interviu, el a facut declarații acide la adresa fostei…

- Organizatia PensionsEurope, care inglobeaza asociatiile nationale de administratori ai fondurilor de pensii private, „invita Guvernul roman sa protejeze actualul proiect si legislativ cadru al pensiilor private”, se arata intr-un comunicat transmis miercuri.

- Reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi au transmis, ieri, un mesaj fara precedent pentru sistemul judiciar iesean. Prin vocea prim-procurorului unitatii, Monica Palaghia, magistratii de la unitatea de parchet cu cel mai mare volum de lucru din Iasi s-au aratat nemultumiti de modificarile…

- Betty Stoian se pregatește sa devina mamica de baiețel! Deși nu are nici macar varsta majoratului, fiica lui Florin Salam se declara pregatita pentru aceasta noua etapa din viața sa.

- Printre vedetele care i-au transmis Marei Banica un gand bun nu doar in privat, ci și in mediul online se numara Adriana Bahmuțeanu. Fosta prezentatoare TV i-a lasat un mesaj scurt, dar cuprinzator prietenei sale, care, in prezent, trece printr-o perioada delicata. Pe pagina de Facebook a colegei Simonei…

- Uniunea Salvati Romania a transmis ca sustine demersul presedintelui prin care i-a solicitat demisia premierului Viorica Dancila si afirma ca acest conflict dintre presedinte si Guvern poate arunca Romania in haos. „USR sustine solicitarea presedintelui Iohannis si asteptam demisia premierului.…

- Traian Berbeceanu si-a anuntat retragerea din Politie, dupa 25 de ani de activitate. Comisarul sef care a condus BCCO Alba a avut o cariera prolifica, in care a primit numeroase distinctii. „Sfarsitul nu-i aici”, a spus politistul Traian Berbeceanu. Acesta a anuntat ca de la 1 aprilie s-a retras din…