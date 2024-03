Stiri pe aceeasi tema

- La doar cateva zile dupa ce a anunțat divorțul, influencerița clujeana Carmen Grebenișan a plecat in Tunisia impreuna cu prietena și nașa ei, Alina Ceușan. Printre multe poze și filmulețe publicate in online, din Tunisia, Carmen a distribuit și un mesaj adresat soțului ei, Alex Militaru, laudandu-l…

- Carmen Grebenișan a decis sa apeleze la o mica intervenție, dupa ce a anunțat separarea de Alex Militaru. Iata cum arata acum influencerița. Imaginile postate pe o rețea de socializare, dupa vizita la medicul estetician.

- Sambata, influencerița clujeana Carmen Grebenișan a confirmat ca s-a desparțit de soțul ei. Vedeta și Alex Militaru sunt casatoriți civil de aproape trei ani. Acum, la doua zile distanța de cand influencerița a anunțat ca nu mai formeaza un cuplu, soțul ei anunța ca cei doi nu se vor desparți.Vestea…

- Sambata, Carmen Grebenișan a confirmat ca s-a desparțit de soțul ei. Vedeta și Alex Militaru sunt casatoriți civil de aproape trei ani și se pregateau sa iși jure iubire veșnica și in fața lui Dumnezeu. Acum, la doua zile distanța de cand influencerița a anunțat ca nu mai formeaza un cuplu, inca soțul…

- Carmen Grebenișan a anunțat in urma cu puțin timp ca ea și Alex Militaru divorțeaza! Iata ce se va intampla cu locuința in care influencerița și soțul ei locuiau impreuna. Mesajul postat de vedeta pe rețelele de socializare.

- In timpul vizitei sale de stat la Tallinn, in Estonia, Volodimir Zelensky a adaugat un mic detaliu, dar semnificativ ținutei sale obișnuite. La o examinare mai atenta a puloverului verde-masliniu al președintelui ucrainean, se poate observa ceva neobișnuit la crucea brodata pe partea stanga a pieptului.…

- Renumitul actor și cantareț Idan Amedi, cunoscut pentru rolul din popularul serial israelian „Fauda”, a fost grav ranit in timpul raazboiului din Gaza, in Khan Yunis. El a fost dus cu avionul la spital luni, unde a fost supus unei operații dificile și de lunga durata, scrie Times of Israel.