Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei NATO. Aceasta este sarbatorita in Romania, in prima duminica a lunii aprilie. Mesajul prim-ministrului, Nicolae Ciuca: „Razboiul nu este un lucru pe care sa și-l doreasca cineva, cu atat mai puțin militarii. Ei știu ce inseamna distrugerile, pierderi de vieți umane, suferința și durerea celor ramași in urma. Am adus, astazi, omagiul meu celor care și-au dat viața pentru ca noi sa traim intr-o lume mai sigura, sub protecția NATO, cea mai puternica alianța politico-militare din istorie. Viața de militar m-a dus, in ultimii 30…