Mesajul premierului Nicolae Ciuca cu prilejul Zilei Culturii Nationale: Este important ca familia, scoala si societatea sa incurajeze copiii cu inclinatii artistice

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, in mesajul transmis de Ziua Culturii Nationale, ca aceasta este o zi in care "ne exprimam respectul pentru toti creatorii care au contribuit la istoria culturii romane, pentru toti artistii romani contemporani si, in egala masura, pentru toti iubitorii de cultura".…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Culturii Naționale. Este o zi in care ne exprimam respectul pentru toți creatorii care au contribuit la istoria culturii romane, Ziua Culturii Naționale ne reamintește cine suntem, a spus prim-ministrul Romaniei. „De mai bine…

- Nicolae Ciuca a declarat marti, in cadrul prezentarii Raportului „Educatia privind schimbarile climatice si mediul”, ca efecte precum seceta, ploile torentiale, inundatiile, fenomenele meteorologice extreme si codurile rosii de caldura au devenit tot mai frecvente in Romania. Seful Executivului a subliniat…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a cerut ca Romania sa prioritizeze in acest proces generarea de capacitati proprii de productie a componentelor necesare proiectelor pentru producerea energiei din surse regenerabile. Aceasta abordare va genera atat beneficii economice, prin dezvoltarea sustenabila, pe…

- Premierul Ciuca: „Miza principala este redarea increderii cetațenilor in instituțiile statului” Premierul Ciuca: „Miza principala este redarea increderii cetațenilor in instituțiile statului” ”Cea mai buna dovada de respect fața de dumneavoastra este sa demonstram, in actul de guvernare, ca miza principala…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, miercuri, la finalul ședinței in care Guvernul a aprobat noile masuri de relaxare inaintea sarbatorilor de iarna, ca cel mai important mesaj al acestor zile este ca atat populația, cat și operatorii economici trebuie sa intre in parteneriat cu autoritațile:…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca saluta deschiderea circulației pe Lotul 2 al Autostrazii 10 Sebeș–Turda, incepand de maine, și ii felicita pe toți cei implicați in finalizarea acestui proiect. ”Dezvoltarea infrastructurii de transport din Romania este un punct important in programul nostru de…

- Copreședintele AUR, George Simion, susține ca partidul pe care il reprezinta refuza „dictatura”. Mesajul vine inainte de consultarile cu Iohannis pentru formarea noului Guvern, dar și dupa ce președintele a anunțat ca Romania o sa impuna restricții de luni. „Partidele supuse lui Klaus Iohannis…