Mesajul prefectului Sorin Cornila, in pragul Anului Nou: „Sa aveți inimile pline cu dragoste fața de aproapele nostru” Prefectul județului Botoșani a transmis botoșanenilor de pretutindeni, cu ocazia noului an, in care amintește de realizarile bifate in ultimele 12 luni, mulțumește tuturor colaboratorilor și ureaza tuturor sa aiba inimile pline de dragoste. Redam integral mesajul prefectului Sorin Cornila: „Dragi botoșaneni! Incheiem impreuna al doilea an in care reprezint Guvernul Romaniei in județul Botoșani, […] Citește Mesajul prefectului Sorin Cornila, in pragul Anului Nou: „Sa aveți inimile…