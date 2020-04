Mesajul prefectului județului Buzău, Leonard Dimian: „Sprijin pentru legumicultorii din județul Buzău” „Pentru ca este absolut necesara susținerea continuitații in aprovizionarea și vanzarea catre cetațeni a legumelor proaspete din gospodariile proprii ale producatorilor agricoli, am luat masuri concrete la nivelul județului Buzau. In acest sens, am intocmit la nivelul Instituției Prefectului o baza de date care cuprinde producatorii agricoli persoane fizice care valorifica legume in stare proaspata. Astfel am identificat in județul nostru 1057 de legumicultori. Toți acești producatori pot asigura fara probleme aprovizionarea și vanzarea catre populația județului a legumelor proaspete, obținute… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

