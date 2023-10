Stiri pe aceeasi tema

- Sfanta Parascheva Sfanta Parascheva, cunoscuta și sub numele de Sfanta Vineri, este o sfanta ortodoxa a carei sarbatoare are loc in fiecare an pe 14 octombrie. Ea este venerata in special in Balcani, in țari precum Romania, Bulgaria, Grecia și Serbia. Viața și faptele Sfintei Parascheva sunt invaluite…

- Pelerinajul miilor de credinciosi la sarbatoarea de la Iasi arata cat de mare este lucrarea misionara a sfintilor care, prin exemplul vietii lor si prin rugaciunile lor, aduc pe oameni aproape de Dumnezeu si ii aduna laolalta in rugaciune, se arata in mesajul transmis de Preafericitul Parinte Daniel,…

- ”Iubiti pelerini, viata noastra duhovniceasca poate fi asemanata cu o calatorie sau un pelerinaj necontenit spre Imparatia lui Dumnezeu, dupa indemnul Domnului nostru Iisus Hristos, Care spune: ‘Cautati mai intai Imparatia lui Dumnezeu’ (Matei 6, 33). Calauzitorii nostri in aceasta calatorie sunt sfintii…

- Sarbatorile zilei de 7 septembrie - Sfantul Sozont, Sfantul Simeon și Amfilohie de la PangarațiOrtodoxe Sf. Mc. Sozont; Sf. Cuv. Simeon si Amfilohie de la Pangarati Greco-catolice Sf. m. SozontRomano-catoliceSf. Regina, fc. m.Sfantul Mucenic Sozont este pomenit…

- E doliu imens in Biserica Ortodoxa Romana. Unul din cei mai mari duhovnici s-a stins din viața la 95 de ani. E vorba despre Parintele Simeon Zaharia de la Manastirea Sihastria, care de-a lungul vieții sale a indrumat spre bine pe zeci de mii de credincioși care i-au cerut sprijinul.„Pe data de 2…

- Iubiti credinciosi si credincioase,Intalnirea Mantuitorului cu tanarul bogat, consemnata de sinoptici: Matei (19, 16-30); Marcu (10, 17-31) și Luca (18, 18-30), a urmat raspunsurilor date de Hristos fariseilor, privind desfacerea casatoriei, precum și momentului binecuvantarii pruncilor. Nu se ...

- Un controversat diacon din Arhiepiscopia Targoviștei a preferat sa le slujeasca masonilor, decat sa fie slujitorul lui Iisus Hristos! Catalin Tohaneanu, implicat in activitațile desfașurate de Marea Loja Naționala din Romania, a decis sa renunțe la veșmintele de diacon și sa se dedice masoneriei.Patriarhul…