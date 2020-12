Stiri pe aceeasi tema

- ​Nadia Comaneci a transmis, cu ajutorul rețelelor sociale, un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României. Fosta mare gimnasta spune, printre altele, ca îi este dor de țara și ca spera sa ajunga cât mai curând pe meleagurile natale.1 Decembrie, Ziua Nationala a României.…

- Nadia Comaneci a postat un mesaj de Ziua Nationala, in care le trasmite La multi ani romanilor si spera sa ajunga in tara cat mai curand, potrivit news.ro."Romanie draga, mi-e dor de tine si de ai mei. Astazi este o zi de sarbatoare. De aici de departe va transmit multa, multa sanatate, bucuriii…

- Timișoara va celebra Ziua Naționala a Romaniei, ca și alte orașe din țara, in condiții speciale din cauza pandemiei. Nu se știe inca daca va mai avea loc parada militara, daca va mai fi organizat Targul de Craciun, deși primarul Fritz il vrea, dar municipalitatea se pregatește de sarbatoare cu 300 de…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune, prin hotararea adoptata joi referitoare la prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, aprobarea organizarii ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Nationale la Arcul de Triumf din Capitala cu participarea a cel mult 400

- Pandemia de coronavirus face ravagii in toata Romania. Zilnic, avem parte de mii de oameni descoperiți infectați, iar problemele sunt imense in acest moment. In acest context, premierul Ludovic Orban vrea sa introduca noi restricții. Premierul Ludovic Orban anunta ca Executivul va prelungi…

- Ziua Nationala a Romaniei ar putea fi sarbatorita anul acesta fara traditionala parada militara de 1 decembrie din cauza pandemiei de coronavirus. "In actualul context pandemic, sunt luate in calcul toate opțiunile. Inca nu s-a luat o decizie finala asupra modului in care se va sarbatori Ziua…

- Pe 9 octombrie se comemoreaza Holocaustul in Romania, fiind Ziua Nationala a comemorarii victimelor Holocaustului din Romania. Ziua a fost aleasa pentru ca la 9 octombrie 1941 au inceput deportarile evreilor in Transnistria.

- Ziua Nationala a Vinului a devenit de-a lungul timpului principala sarbatoare care pune in valoare traditia milenara, recunoscuta in tara si peste hotarele ei. Deja de 19 ani, cei mai buni vinificatori din Moldova isi prezinta rodul muncii in cadrul evenimentului.