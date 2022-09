Stiri pe aceeasi tema

- Șefa statului, Maia Sandu, participa la funeraliile de stat ale Majestații Sale, Regina Elisabeta a II-a, aducindu-i un omagiu in numele tuturor cetațenilor Republicii Moldova. Aceasta este insoțita de Cristina Gherasimov, consiliera responsabila de politici externe. Ambele poarta ținute de culoarea…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa la funeraliile Majestații Sale Regina Elisabeta a II-a, la Westminster Abbey, Londra. Informația a fost confirmata de surse din diplomație. Președinția inca nu a confirmat și nici nu a infirmat acest lucru. Șefa Direcției informare și comunicare…

- Imparatul Naruhito al Japoniei intentioneaza sa participe la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a, care a murit joi la varsta de 96 de ani, au anuntat sambata mass-media nipone, citate de Kyodo, AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Si sotia lui Naruhito, Imparateasa Masako, ar urma sa participe la…

- Regina Elisabeta a II-a era cunoscuta ca o mare iubitoare de animale. Ii placeau caii - calarea cat de des putea -, dar marea ei iubire, care a urmat-o toata viața, au fost cainii corgi, care au ajuns un simbol al monarhiei britanice. Dupa moartea reginei au ramas cațiva caini care au dus o viața cu…

- Regina Elisabeta a II-a s-a nascut in anul 1926 și a murit pe 8 septembrie 2022, dupa 70 de ani de domnie. Iata o serie de imagini care prezinta cele mai importante momente din viața de poveste a Suveranei.

- Regina Elisabeta a II-a se afla sub supraveghere medicala la Castelul Balmoral, in Scotia, in urma unor ingrijorari ale medicilor cu privire la starea sanatatii suveranei, anunta Palatul Buckingham, relateaza BBC News. ”In urma unei noi evaluari, in aceasta (joi) dimineata, medicii reginei sunt ingrijorati…

- „Toți cetațenii Republicii Moldova sunt chemați astazi, la ora 16:00, in fața Procuraturii Generale, pentru a protesta fața de acțiunile actualei guvernari și pentru a incepe o viața noua”, a declarat liderului Partidului „Șor”, Ilan Șor. Manifestația vine „in contextul atacurilor fara precedent la…