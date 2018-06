Fiul cel mare al lui Michael Jackson a postat un mesaj pe contul sau de Instagram. Daca Paris Jackson mai are resentimente in ceea ce-l priveste pe Joseph Jackson, Prince se dovedeste a fi mai impaciuitor, matur si diplomat si a vrut sa-si arate pretuirea pentru bunicul sau, intr-un mesaj postat pe contul sau de socializare: „Omul acesta a fost si va fi intotdeauna un exemplu de vointa si dedicare. Nu a ales calea cea mai usoara, ci calea cea mai buna pentru familia lui. M-ai invatat sa ma mandresc de numele Jackson si ceea ce reprezinta acest nume, m-ai invatat sa pun pasiunea in locul aversiunii…