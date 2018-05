Mesajul lui Ludovic Orban de Ziua Românilor de Pretutindeni ''Astazi este ziua romanilor de pretutindeni. Eu nu o vad ca pe o zi de sarbatoare, ci ca pe o zi de reflectie. Cei care au plecat, cei care si-au lasat in spate familiile, prietenii si locurile natale, nu au facut-o din placere, ci din nevoie. Au plecat in cautarea unui loc de munca mai bun, unui salariu mai bun, unui trai mai bun. Au plecat pentru ca statul si oamenii care au administrat tara nu au muncit suficient de bine pentru a-i pastra. Cei care am ramas in tara si, mai ales, cei care ne-am asumat o misiune de reprezentare, avem o responsabilitate si o datorie fata de semenii nostri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

