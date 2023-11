Stiri pe aceeasi tema

- Miruna Pascu iese din arest. Mama lui Vlad Pascu, tanarul care a provocat accidentul cumplit din statiunea 2 Mai, a fost plasata in arest la domiciliu. Ea este cercetata pentru ca a incercat sa santajeze mai multi martori sa nu dea declaratii in fata anchetatorilor in legatura cu faptul ca fiul sau…

- Cosmin Andreica, președintele Sindicatului EUROPOL, a dezvaluit cu cine se droga Vlad Pascu, la petreceri. Se pare ca la petrecerea cu droguri au participat și copiii unor persoane publice și șefi de instituții din județul Constanța. Potrivit acestuia, prezența acelor persoane la petrecerea la care…

- Vlad Pascu, soferul drogat de 19 ani care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai, a fost inculpat de DIICOT pentru alte infractiuni, respectiv consum si trafic de droguri.Conform unui comunicat al DIICOT, procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva lui…

- Tatal lui Vlad Pascu, soferul de 19 ani aflat sub influenta drogurilor care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai, a intrat cu scuterul in jurnalistii care il asteptau la DIICOT, potrivit agerpres.ro. Barbatul a fost chemat joi de procurori pentru a fi audiat in dosarul fiului…

- De altfel, ies la iveala noi detalii șocante din trecutul beizadelei. Potrivit unor surse, inainte de teribilul accident, Vlad Pascu a fost prins intr-un mall din Capitala dupa ce a furat un tricou. In urma perchezițiilor, paznicii i-au descoperit in buzunar și droguri. L-au dat pe mana anchetatorilor,…

- Renumitul avocat Adrian Cuculis a anunțat ca a cerut schimbarea incadrarii juridice pentru faptele comise de autorul accidentului de la 2 Mai. Avocatul Adrian Cuculis reprezinta familia fetei care a murit in accidentul rutier de la 2 Mai (județul Constanța). Autorul accidentului a fost un șofer in varsta…

- Vlad Pascu, soferul drogat de la 2 Mai care a provocat accidentul rutier in urma caruia au murit 2 oameni, iar alti tineri au fost internati in spital, risca inchisoare pe viata. Rudele victimelor accidentului de la 2 Mai solicita schimbarea incadrarii juridice a faptelor comise de sofer. Vlad Pascu,…

- In urma tragediei devastatoare de la 2 Mai, in care șoferul drogat Vlad Pascu a provocat o catastrofa, o alta poveste tulburatoare iese la iveala. Prietena tanarului, Rebecca, a fost diagnosticata cu tulburari psihice, dupa ce a fost implicata intr-un grav accident rutier.