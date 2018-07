Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 15 iul — Sputnik, Cezar Salagor. Creștinii din Republica Moldova îl pomenesc astazi pe Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, care a fost aparatorul crestinatatii, al Europei împotriva turcilor si expansiunii islamului. În dimineața…

- "In vremea aceea, pe cand trecea Iisus, doi orbi se tineau dupa El, strigand si zicand: Miluieste-ne pe noi, Fiule al lui David! Iar dupa ce a intrat in casa, au venit la El orbii si Iisus i-a intrebat: Credeti ca pot sa fac Eu aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne! Atunci S-a atins de ochii lor, ...

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc astazi, 17 mai, când se fac 40 de zile de la Învierea Mântuitorului, Înaltarea la cer a lui Iisus Hristos, sau Ispasul, cum i se spune în popor. În aceasta zi crestinii se saluta cu: „Hristos s-a Înaltat”! Si raspund…

- Conform credinței ortodoxe, de Inalțare se vopsesc și se impart oua roșii. Tot astazi este marcata și Ziua Eroilor. Creștinii ortodocși sarbatoresc, astazi, Inalțarea Domnului, care se mai numește in popor “Ispas”, de la cuvantul de origine slavona “Supasu”, care inseamna “Mantuitorul”. Din aceasta…

- Rugaciuni puternice. Inainte de a spune orice rugaciune, incepe cu rugaciunile incepatoare! Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie. Imparate ceresc, Mangaieto­rule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le im­plinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino…

- Crestinii il sarbatoresc pe 23 aprilie pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta.Peste 900.000 de romani, care poarta numele de Gheorghe, Gheorghita, Georgiana, George sau Georgeta si alte nume derivate isi serbeaza ziua numelui in aceasta data.

