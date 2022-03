Stiri pe aceeasi tema

- "Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei si Principele Radu au aflat cu mare mahnire vestea trecerii la cele vesnice a pilotului Daniel Stefanescu, unul dintre cei mai talentati si mai destoinici piloti din generatia lui. Pilotul Daniel Stefanescu a fost un brav si hotarat sustinator al valorilor…

- Familia Regala a Romaniei a transmis duminica, 27 martie, un mesaj de condoleante familiei pilotului Dan Stefanescu, gasit mort dupa ce avionul sau de acrobație s-a prabușit langa Ploiești. „A fot unul dintre cei mai talentati si mai destoinici piloti din generatia lui” si „un brav si hotarat sustinator…

- Cand a vrut sa dea lumii – pe langa rele, și grele, și proaste, și purtabile pe umeri precum crucea lui Iisus – și ceva desavarșit in frumusețe, simplitate, parfum, Dumnezeu a creat florile. Și, cand și-a dat seama ca ele sunt și mai fabuloase daca sunt in numar mare, le-a adunat snop și le-a presarat…

- Prof. dr. Vlad Ciurea susține ca știința nu exclude credința și invers. Medicul a explicat cat este de importanta pentru creier legatura cu Dumnezeu. “Nu poți face o activitate pe corpul uman, mai ales pe creierul uman daca nu ești credincios. Ca te apropii de organul cel mai aproape de Dumnezeu. Credința…

Angajații Asociației Casa Majestații Sale au incheiat trierea și ambalarea arhivei regale de la Palatul Elisabeta, pentru a o expedia la Castelul Savarșin.

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, a declarat la iesirea din carantina, ca pentru el usile bisericii au fost inchise cateva zile, dupa legile pamantesti, „nu cu logica, dar fiind de la stapanire ca sa dau pilda credinciosilor ca ma supun si unor legi vremelnice”, precizand ca acestea…

- Copresedintele AUR, George Simion, a fost stropit cu cerneala, luni, la Iasi, in timpul manifestatiei pe care partidul a organizat-o in centrul orasului cu prilejul Zilei Unirii. In PIata Unirii din Iași s-au strans astazi atat sustinatori AUR, cat si contestatari ai formatiunii. ”Noi, romanii, nu ne…

- Eurodeputatul PNL de Alba, Mircea Hava, a povestit in cadrul unei emisiuni la Radio Unirea FM despre numarul tot mai mare de titluri de cetațean de onoare pe care orașul Alba Iulia a inceput sa le acorde. „N-am nici o problema cu oamenii de acolo. Pentru mine, toți sunt oameni și fiecare merita ceva.…