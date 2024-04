I s-a arătat! Călugărul trebuie să candideze la Primărie! Un calugar se lanseaza in cursa pentru Primaria Constanța, iar motivele sale sunt la fel de neobișnuite precum parcursul sau spiritual. Sorin Prisacaru, aflat sub deviza „merg cu Dumnezeu inainte”, a surprins opinia publica cu decizia sa de a intra in competiția electorala pentru cea mai inalta funcție administrativa a orașului de la malul marii. […] The post I s-a aratat! Calugarul trebuie sa candideze la Primarie! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Prisacaru care se autointituleaza "primarul perfect" vrea sa candideze independent la Primaria Constanta pe 9 iunie.Barbatul care poarta straie de calugar sustine pe retelele sociale, ca "este nevoie de un primar cu frica de Dumnezeu si rusine fata de oameni si este convins ca un calugar primar…

