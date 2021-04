Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile locale din Slobozia cauta personal pentru inca un centru de vaccinare care va fi deschis in oras pe 13 aprilie. Mesajul a fost postat pe pagina de socializare a institutiei, iar la scurt timp au aparut zeci de solicitari.

- Autoritatile ungare restrictioneaza relatarile media despre campania de vaccinare in desfasurare impotriva coronavirusului, conform unui memorandum intern dezvaluit duminica, informeaza DPA. Numai holdingul media de stat MTVA poate face filmari si fotografii in spitale si in cabinetele…

- Ministerul Finanțelor va aloca banii necesari pentru plata salariilor personalului medical din centrele de vaccinare de îndata ce va primi solicitarea de la Ministerul Sanatații, se arata într-o poziție publicata pe pagina de Facebook a instituției. Coordonatorul campaniei de vaccinare,…

- Prezentatorul de la Next Star a rabufnit pe Facebook și a postat un mesaj care a devenit, deja, viral. Ce parere are Dan Negru despre vedetele care participa la campania de vaccinare impotriva coronavirusului. Mesajul vedetei a fost dur și tranșant. Dan Negru, furios pe campania de vaccinare Simpaticul…

- Centrele de vaccinare ale MApN nu au fost infiintate pentru a asigura privilegii militarilor si nu au fost gandite ca structuri cu circuit inchis, subliniaza, vineri, ministrul Apararii, Nicolae Ciuca. "Cele 92 de centre au insemnat o modalitate de reducere a presiunii pe centrele care deservesc populatia…

- Premierul Florin Citu a avut, miercuri, o convorbire cu omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, despre stadiul campaniilor de vaccinare din cele doua tari, ocazie cu care oficialul roman i-a transmis liderului israelian si un mesaj de Ziua Internationala a Victimelor Holocaustului. …

- Parlamentarii PSD ii vom chema la audieri pe cei responsabili de haosul campaniei de vaccinare Ieri dupa amiaza, dupa ce a aflat de haosul de la Centrul de vaccinare de la Mangalia, Stroe Felix, senatorul PSD de Constanta a scris pe pagina sa de Facebook: "Parlamentarii PSD ii vom chema la audieri pe…

- Un batran in varsta de 93 de ani, din municipiul Piatra-Neamt, este cea mai varstnica persoana din oras care s-a vaccinat anti-Covid-19, anunta agerpres . „La cei 93 de ani, se bucura de o stare buna de sanatate, nefiind in evidenta cu boli cronice. A decis sa se vaccineze avand incredere ca il va proteja…