- Președintele rus Vladimir Putin a propus vineri renumirea primului ministru Mihail Mișustin, un tehnocrat, in fruntea Guvernului. Tehnocratul Mihail Mișustin l-a ajutat sa treaca prin razboiul din Ucraina și prin provocarile economice generate de sancțiunile occidentale.Aprobarea de catre Duma de Stat…

- AJOFM Gorj va organiza in data de 17 mai, incepand cu ora 10.00, in Targu Jiu, la parterul cladirii din Campusul Studentesc Debarcader al Universitatii „Constantin Brancusi”, din strada Tineretului numarul 1, Bursa generala a locurilor de munca. Pentru identificarea unui numar cat mai mare de locuri…

- Importanta realizare, atat pentru Universitatea „Constantin Brancuși” din Targu Jiu, cat și pentru județul Gorj și Regiunea Sud Vest Oltenia. A fost acreditat „Centrul de Transfer Tehnologic CTT-UCB”, constituit in cadrul Universitații „Constantin Brancuși”, din Targu Jiu. Este cel de-al doilea Centru…

- Universitatea „Constantin Brancuși” din Targu Jiu are un nou rector. Luminița Georgeta Popescu a caștigat alegerile care au avut loc astazi și a obținut votul a 118 colegi, in timp ce contracandidatul sau, Sorin Purec, a obținut 20 de voturi.

- Stabilitatea politica nu e deloc ieftina și afecteaza grav democrația, dupa cum rezulta din diferite rapoarte, care arata ca puterea devine opaca și justiția e in pericol. „Democrația moare lent in Romania”, constata Raportul Starea Democrației 2023. Diagnosticul pleaca de la realitatea politica…

- Patriarhul Daniel sfințește astazi capela de la Parlament, promisiunea facuta de președintele Senatului, Nicolae Ciuca. „Astazi, la Conferința 'Leadership politic in identitate creștina' organizata de Grupul de Rugaciune al Parlamentului, am promis ca voi sprijini ideea de a crea o capela in cladirea…

- Scriitorul Laurian Stanchescu, alaturi de alte zeci de persoane, participa duminica la un marș de 30 de kilometri intre Hobița, satul natal al sculptorului Constantin Brancuși, și municipiul Targu Jiu – Orașul lui Brancuși. Marșul va incepe la ora 11.00, cu plecare din fața fostei case a lui Constantin…

- Cererea profesorului universitar Puiu Lucian Georgescu de suspendare a ordinului ministrului Educației, prin care s-a decis neconfirmarea sa in funcție, a fost respinsa de justiție. Rectorul universitații galațene se confrunta și cu o acuzație de delapidare, despre care spune ca nu are niciun temei.