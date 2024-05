Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 30 de ani, asistent veterinar a fost gasit mort in mașina, langa cabinetul din Pitești. Bogdan s-ar fi certat cu iubita lui, inainte de tragedie. Un tanar de 30 de ani, asistent veterinar, a murit in condiitii suspecte in Pitesti. A fost gasit fara suflare noaptea trecuta intr-o masina parcata…

- Cine este Bogdan, tanarul veterinar care a fost gasit mort in propria lui mașina, chiar in apropierea locului de munca, pe o strada din Pitești. Primele informații arata ca barbatul s-a stins din viața din cauza depresiei.

- "Din primele verificari efectuarea a reieșit ca minora, in varsta de 17 ani, ar fi cazut de pe un pervaz al salii de clasa, in codiții ce urmeaza a fi stabilite in cadrul anchetei. La fața locului a intervenit de urgența un echipaj medical pentru a-i acorda ajutorul calificat, fiind transportata la…

- Moartea lui Robert a șocat o țara intreaga. Asistentul medical din Dambovița a decedat sub ochii soției și a copilului, la varsta de doar 30 de ani. Iata care a fost cauza morții acestuia, de fapt!

- Jurnalistul sportiv Andrei Dicu a murit, sambata, la varsta de 48 de ani. Editorialistul lucra de 30 de ani in presa, iar pe 3 aprilie ar fi implinit 49 de ani. Colegii sai de la Fanatik, șocați de vestea decesului sau, au transmis un mesaj emoționant:„Este cumplit de greu sa anunți plecarea…

- Desi nu era de tura, medicul Vindis Laszlo a vrut sa le faca o surpriza colegilor chiar de ziua lui. Implinise 42 de ani. Grabit, doctorul a facut o depașire interzisa. Greșeala i-a fost fatala. Barbatul s-a izbit frontal de un TIR care circula regulamentar. In urma impactului, a intrat in stop cardio-respirator…

- „Au mai ramas doar 47 de zile pana cand deschidem festivalul „Simfonia Lalelelor”! Ne dorim ca cea de-a 47-a aniversare sa o sarbatorim impreuna cu voi! Oferim piteștenilor 47 de buchete de lalele. Cine merita un salut colorat? Impartașește o experiența frumoasa de la edițiile anterioare ale „Simfoniei…

- Caz ingrozitor in Pitești. O femeie a fost agresata de un barbat, iar mai apoi a fost aruncata cu forța dintr-un autobuz. Barbatul a disparut fara urma de la locul incidentului, iar polițiștii au pornit deja pe urmele lui. Oamenii legii au cerut ajutorul populației, iar cine il vede este rugat sa anunțe…