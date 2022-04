Stabilit in China in 2010, acolo unde s-a angajat ca expert strain in cadrul Grupului de Tehnologie si Educatie Xin Dong Fang (New Oriental) din Beijing, profesorul clujean Marius Balo era convins ca viața sa intra intr-o noua etapa, iar implinirile profesionale nu aveau cum sa lipseasca. Numai ca totul a luat o turnura nedorita in momentul in care a fost condamnat la inchisoare. Pe data de 28 martie 2014, Marius Balo a fost arestat de autoritatile chineze pentru savarsirea infractiunii de ”frauda contractuala”, prejudiciul fiind de… 80 dolari. Totul s-a intamplat dupa ce clujeanul a primit 80…