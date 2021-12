Mesaje și felicitări de la mulți ani în imagini de Sfântul Nicolae. Urari virtuale deosebite Mesaje și felicitari de la mulți ani in imagini de Sfantul Nicolae. Astazi, 6 decembrie il sarbatorim pe Sfantul Nicolae. Sute de mii de romani iși serbeaza astazi ziua de naștere, așa ca daca ești in lipsa de idei, in funcție de persoana careia vrei sa ii transmiți un gand bun, iata o serie de mesaje și felicitari de la mulți ani in imagini de Sfantul Nicolae. Aproape 538.500 de barbați poarta numele: Nicolae, Niculai, Nicusor, Niculae, Nicu, Nicula, Nicoara, iar aproximativ 280.000 sunt femei, care poarta numele Nicoleta, Niculina, Neculita, Nicolina, Nicola, deci cu siguranța exista macar o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

