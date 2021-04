Mesaje internaționale de condoleanțe adresate familiei regale britanice Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii si figura marcanta a familiei regale britanice, a incetat din viata, la varsta de 99 de ani. Decesul a survenit la trei saptamani dupa ce a fost internat timp de luna in spital pentru o infectie si apoi o problema cardiaca. Dupa externare, printul Philip a revenit la castelul Windsor, situat la vest de Londra, unde si-a petrecut perioada de izolare alaturi de sotia sa in varsta de 94 de ani. Potrivit Agerpres, lideri politici din intreaga lume au reactionat la decesul Ducelui de Edinburgh. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

