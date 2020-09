Stiri pe aceeasi tema

- In conditii normale peste o saptamana ar trebui sa inceapa anul scolar 2020 2021.Astazi, de la ora 09.30, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfanta Liturghie la biserica "Sfanta Maria" cu hramul "Nasterea Maicii Domnului", situata in Constanta, pe bulevardul 1 Mai Zona Far. Dupa slujba…

- Societatea Junilor Dorobanți a nunțat ca Jocul Stramoșesc de la Crucea Dreptații a fost anulat, din cauza pandemiei cu COVID-19 și a masurilor impuse de catre autoritați. „Dragi brașoveni, Societatea Junilor Dorobanți va anunța ca, in prima duminica dupa sarbatoarea Sfintei Marii, urma sa aiba loc Jocul…

- Sambata, 15 august 2020, peste 2,2 milioane de romani isi serbeaza ziua numelui. In Romania, cele mai multe persoane sarbatorite de SFANTA MARIA – 1,8 milioane – sunt femei. SFANTA MARIA, ADORMIREA MAICII DOMNULUI, cunoscuta popular ca Sfanta Marie Mare, este una dintre cele mai mari sarbatori crestine…

- Sarbatoarea din acest weekend, Sfanta Maria, se va desfașura in condiții speciale pentru cei care doresc sa viziteze lacașurile de cult din județul Alba. Manastirile reprezinta o varianta accesibila de petrecere a zilelor libere, dar trebuie respectate anumite reguli. Citește și MESAJE de Sfanta Maria.…

- Creștinii sunt în postul Sfintei Marii între 1 și 15 august, fiind un post destul de ușor de ținut. Gospodinele care primesc însa musafiri au o misiune delicata, deoarece trebuie sa pregateasca bunatațuri de post. Gogoșile…

- MESAJE SFANTUL ILIE: Familie, prieteni, colegi, sora, frate, mama, tata MESAJE SI URARI DE SFANTUL ILIE 2020. Iti urez La multi ani, pentru ca porti acest nume si fie ca Sfantul Ilie pe care il reprezinti, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iti daruiasca fericirea dorita si linistea interioara.…

- S-a incheiat cu bine inca un an școlar plin de provocari și obstacole, la Școala Populara de Arte din Bistrița. „Va felicit cu toata sinceritatea pentru performanțele absolut uluitoare pe care le-ați repurtat in acest an școlar. Un an care la final s-a dovedit din ce in ce mai complicat. Dar prin perseverența…