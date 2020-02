MESAJE DE DRAGOBETE. Cand toti imi spuneau ca Fat-Frumos este un vis, ca trebuie sa incetez a ma gandi la asta, eu am continuat sa sper. Nu am gresit, pentru ca te-am intalnit pe tine. Esti dovada ca pot sa am langa mine tot ceea ce o fata isi doreste.

Astept o raza sa-mi patrunda in suflet, sa ma lumineze si sa-mi spuna „Te iubesc!" Iar acea raza sa fie vocea ta ce ma trezeste de dimineata!

si superstitii:nu au voie sa supere femeie in aceasta zi

MESAJE DE DRAGOBETE. Cand treci printr-o perioada proasta, adu-ti aminte ca exista Cineva in cer care…