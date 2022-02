Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ucraineana de tenis, Dayana Yastremska, a fugit din calea razboiului iar cand a ajuns in Romania a povestit chinul prin care a trecut. Aceasta a putut sa vina doar cu sora sa, parintii au ramas la Odesa.

- Toate ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene de la Kiev au aceeași logica de funcționare in acest moment, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, miercuri, dupa dezbaterea din Comisia de politica externa. „Așa cum am anunțat deja, am finalizat procedura de returnare in Romania…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (30 de ani, locul 15 WTA) a declarat, marti, ca ea este pro-vaccinare. Sportiva a catalogat situatia in care s-a aflat Novak Djokovic, expulzat din Australia pentru ca a intrat in tara nevaccinat, a fost una dificila pentru toata lumea. “Eu am fost tot timpul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) se bucura de apropierea Sarbatorilor de iarna.Sportiva iși incarca bateriile in sanul familiei. Simona Halep a postat pe contul de Instagram o fotografie de sezon, facuta in fața bradului de Craciun.Vezi imaginea pe realitateasportiva.net .

- Bianca Andreescu, 21 de ani, locul 46 WTA, a facut un anunț surprinzator pe Instagram, la capatul unui an dezamagitor in ceea ce privește rezultatele din tenis, informeaza Ziare.com . Jucatoarea de tenis canadiana de origine romana și-a surprins admiratorii cu decizia de a scrie o carte pentru copii,…