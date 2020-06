Stiri pe aceeasi tema

- Doua terase construite pe bulevardul Mircea cel Batran din Chișinau, au fost demontate astazi de angajații Primariei. Ambele construcții aveau actele permisive expirate, iar una dintre ele nu mai activeaza de 2 ani.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 10 iunie - 26 iunie, a.c., va fi suspendat traficul rutier pe str. Tighina, pe tronsonul str. Mitropolit Varlaam și bd. Ștefan Cel Mare și Sfint, inclusiv la intersecția cu str. Mitropolit Varlaam. Masura este luata in vederea executarii lucrarilor…

- Cimitirele din Chisinau vor ramane inchise in zilele de sambata, duminica si luni. Decizia a fost luata astazi, de catre Comisia Extraordinara de Sanatate Publica municipala, in contextul in care numarul cazurilor de imbolnavire cu coronavirus este in creștere.

- Fostul europarlamentar PSD Razvan Popa susține ca ediția din acest an a Festivalului „Cerbul de Aur” a fost anulata la sugestia autoritaților locale, respectiv Primaria și Consiliul Județean Brașov. O decizie nejustificata din mai multe puncte de vedere, spune acesta. „Acest eveniment este un festival…

- CHIȘINAU, 1 iun - Sputnik. Instrucțiunile impuse de Comisia Extraordinara pentru Sanatate Publica a municipiului Chișinau ii vizeaza atat pe cei din administrația piețelor, pe vanzatori, cat și pe cumparatori și urmeaza a fi respectate intocmai. O declarație in acest sens a fost facuta de…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca sambata și duminica (23-24 mai, a.c.), transportul public municipal, troleibuze și autobuze, va fi sistat.Masura este aplicata in scopul prevenirii raspandirii infecției COVID-19 in randul locuitorilor municipiului Chișinau.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 23.05.2020 - 14.06.2020, va fi intrerupt traficul rutier pe str. Tighina, in perimetrul strazilor Columna și Mitropolit Varlaam. Masura este luata in contextul desfașurarii lucrarilor de reabilitare a rețelelor inginerești din zona istorica a…

- CHIȘINAU, 18 mai -Sputnik. Primarul Ion Ceban a declarat ca in ultimul timp apar tot mai multe construcții ilegale in Chișinau, iar in perioada starii de urgența numarul lor a inceput sa creasca. © Sputnik / Osmatesco Ion Ceban nu mai este suparat: Ce au facut reprezentanții unei firme de construcții…