Oficialul FCSB Mihai Stoica a postat, duminica, un mesaj pe Facebook, de Ziua Nationala, in care explica de ce nu este mandru ca e roman. Mijlocasul Nicolae Stanciu, component al echipei nationale, a comentat mesajul fostului sau sef, exprimandu-si dezacordul cu el, potrivit NEWS.ro

"Mandru ca sunt roman? Pai doar pentru ca traiesc in tara in care nu votezi pentru viitorul tau, ci contra candidatului care ti-e antipatic, in tara in care o fata moare pentru ca operatorul de la 112 a prins o zi mai proasta, in tara in care mii de oameni picheteaza sediul guvernului fara sa stie motivul,…