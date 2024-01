Stiri pe aceeasi tema

- George Simion, mesaj emoționant pe FB, cu ocazia zilei de naștere a soției sale, IlincaPreședintele AUR, George Simion, a postat, pe rețeaua de socializare, un mesaj emoționant cu ocazia zilei de naștere a soției sale, Ilinca. Liderul AUR a postat o fotografie in care apare alaturi de partenera…

- In noaptea de Revelion, Simona Halep a transmis ca mulțumește anului 2023, chiar daca s-a dovedit a fi o perioada dificila pentru cariera ei.In noaptea dintre ani, Simona Halep a transmis un mesaj pe pagina ei de Instagram."Am puterea sa spun: Multumesc, 2023!! Tot ce se intampla, se intampla cu un…

- Noul jurat de la Chefi la Cuțite are o cariera impresionanta in domeniul gastronomic și in business, iar soția sa se mandrește cu reușitele pe care le are acesta pe plan profesional. De curand, aceasta a postat pe pagina de Facebook un mesaj prin care și-a exprimat gandurile bune cu privire la noua…

- LA LOT… Dupa Lorena Ostase (pivot, Rapid București), care evolueaza in aceasta perioada cu naționala Romaniei la Campionatul Mondial de handbal feminin, Vasluiul mai da o jucatoare la loturile naționale. Este vorba despre Cristina Irimia, convocata la lotul de tineret. Echipa naționala de tineret a…

- Soția ex-șefului Direcției sanatate și asistența sociala a mun. Chișinau, Boris Gilca este omagiata astazi. Gilca venit cu un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook. „Impacarea cu soarta este un echilibru sufletesc care ne umple viața cu sens. „Caci cine nu a suferit nu este binecuvantat...””, a…

- Dan Alexa a demisionat din functia de antrenor al lui FC Botosani, dupa ce formatia sa a fost invinsa cu 2-1 de echipa de liga secunda CSM Alexandria, in grupele Cupei Romaniei.„FC Botosani anunta despartirea de antrenorul principal Dan Alexa, instalat pe banca tehnica a ros-alb-albastrilor in luna…

- ”O praznuim astazi pe Sfanta Cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, amintindu-ne invatamintele sale despre milostenie si iubire fata de semeni, despre smerenie si credinta. Tuturor celor care isi serbeaza onomastica le urez sanatate si bucurii alaturi de familie”, a scris Ciuca, intr-un mesaj postat…