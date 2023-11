Stiri pe aceeasi tema

- ”Metoda este destul de simpla si eficienta pentru atacatori, aceasta fiind deja extensiv folosita pe platformele Meta. Infractorii cibernetici creeaza conturi de Google (Youtube), pe care plaseaza informatii si elemente vizuale care au ca obiectiv inducerea in eroare a utilizatorului, au transmis, vinei,…

- Expertii Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC) au observat, in ultimele zile, aparitia unor conturi si videoclipuri sponsorizate care promoveaza tentative de frauda pe YouTube. „Metoda este destul de simpla si eficienta pentru atacatori, aceasta fiind deja extensiv folosita pe platformele…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a denuntat "metodele rusinoase" ale armatei israeliene in atacurile din Fasia Gaza, relateaza News.ro.Israelul nu se comporta ”ca un stat” in Fasia Gaza, denunta presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, dupa ce armata israeliana a lansat miercuri noi raiduri in…

- Gheorghe Hagi (58 de ani), antrenorul celor de la Farul Constanța, i-a transmis un mesaj lui Danuț Lupu (56 de ani), fostul lui coleg de la naționala Romaniei, care a fost condamnat la 7 luni și 10 zile de inchisoare cu executare pentru conducere fara permis. Danuț Lupu a fost condamnat la inchisoare…

- Duminica, 17 septembrie, forțele ruse au continuat atacurile asupra unor obiective din Ucraina, in proximitatea graniței cu Romania. Ministerul Apararii Naționale a monitorizat in timp real situația aeriana in zonele de responsabilitate.Ca urmare a detectarii grupurilor de drone care se indreptau…

- Regimul de la Phenian a confirmat ca a lansat doua rachete balistice cu raza scurta de actiune, explicand ca a fost vorba de o „simulare de lovitura nucleara tactica” ca raspuns la manevrele SUA-Coreea de Sud, relateaza AFP, care citeaza agentia de stat nord-coreeana KCNA.

- "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, pe DNCB, la intersecție cu DN 4, in zona orașului Popești Leordeni, județul Ilfov, s-a produs o coliziune fața-spate intre patru autoturisme, circulația desfașurandu-se dirijat pe sensul catre Glina. In urma accidentului,…

- Politistii romani au efectuat perchezitii domiciliare la gruparile infractionale din judetul Mures, Bucuresti, Gorj, Vrancea si Botosani, care se foloseau de metoda "accidentulldquo; pentru a fura de la victime. Fortele de ordine au descoperit si un recipient cu continut susceptibil de a avea efect…