- Administratia de la Kiev a avertizat, joi, Rusia ca un eventual atac militar asupra Ucrainei ar genera "pierderi politice, economice si umane", astfel ca ar fi prea costisitor, pe fondul temerilor generate de mobilizarea a zeci de mii de militari rusi in apropierea frontierei ucrainene. "Noi…

- Rusia, care desfasoara forte in jurul frontierelor Ucrainei, trebuie sa inteleaga ca un nou atac asupra acestei tari ar fi prea costisitor, a declarat joi ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, transmite Noi.md cu referire la agerpres.ro. "Principalul obiectiv e sa impiedicam noi actiuni agresive…

- Presedintele Joe Biden a comemorat miercuri marea foamete din anii 1930 din Ucraina sub regimul sovietic al lui Iosif Stalin, liderul american reafirmandu-si cu aceasta ocazie sprijinul pentru Kiev in actuala confruntare cu Moscova, informeaza AFP. Cateva milioane de ucraineni au pierit intre 1932…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca sunt aproape 100.000 de militari ruși în apropierea graniței Ucrainei și ca țarile occidentale au împaratașit informații cu privire la mișcari active ale trupelor rusești, relateaza Reuters. ”Sper ca întreaga lume poate…

- Ministrul american al apararii, Lloyd Austin, a sosit marti in Ucraina pentru negocieri asupra ajutorului militar american acordat Kievului, un subiect care nemultumeste Moscova, noteaza AFP. Seful Pentagonului are pe agenda o intalnire cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si cu ministrul…

- „Nu un progres major, ci de fapt niciun fel de progres nu exista. Exista in schimb potentialul unei posibile agravari a relatiilor in continuare, daca nu vom depune suplimentar eforturi semnificative pentru normalizarea lor”, a afirmat Riabkov, citat de RIA Novosti.In acest sens, ministrul rus a indicat…

- In cazul in care Alianta Nord-Atlantica isi extinde infrastructura in Ucraina, Administratia Vladimir Putin a avertizat, luni, ca va reactiona. Guvernul de la Kiev a respins criticile, subliniind ca are dreptul de a-si urmari interesele proprii, informeaza agentia Reuters. Aleksandr Lukasenko, presedintele…

- Ministerul de Externe de la Moscova a reacționat la decizia Ucrainei de a pune în aplicare de la 1 septembrie 2021 mecanismul conform caruia trecerea peste frontiera de stat moldo-ucraineana va fi permisa doar pentru mijloacele de transport înregistrate conform dispozițiilor generale…