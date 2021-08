Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au transmis un mesaj de condoleanțe familiei indurerate a fostului elev Cristian Faur, plecat la cele veșnice, la doar 20 de ani. „Vestea ca absolventul nostru Cristian Faur a plecat mult prea devreme dintre noi, ne-a intristat…

- Un accident teribil s-a petrecut in dimineața zilei de marți, 17 august 2021, in comuna Ciuruleasa, unde un tanar de 20 de ani a decedat in curtea gospodariei unui vecin, pe care dorea sa-l ajute. Tanarul, Cristian Faur, a fost absolvent al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia,…

- Elevii sergent major Robert Barc și Ilie Popa, elevul sergent David Pop și elevul fruntaș Tudor Creț de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia s-au clasat pe primul loc dupa parcurgerea celor 7 probe ale concursului „1st International Cadet Cup” din Ungaria. Ei au concurat alaturi…

- Peste 60 de elevi din clasele a XI-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia s-au aflat timp de o saptamana la Tarlungeni, in județul Brașov, in tabara de instrucție de vara, de unde s-au intors cu experiențe noi și amintiri frumoase. Potrivit reprezentanților colegiului, programul…

- Patru pavilioane aflate in administrarea Unitații Militare 02401 din Alba Iulia – Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” vor beneficia de lucrari de reparații in valoare de peste 270.000 de lei. Ministerul Apararii – U.M. 02036 a lansat joi, 1 iulie, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice…

- Elevii de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au obținut 7 premii și o mențiune la un concurs interdisciplinar de matematica, limba engleza și, informatica, dedicat elevilor din invațamantul liceal. Concursul s-a desfașurat online in cadrul Simpozionului „Utilizarea creativa…

- Andrei Cojocaru, elev in clasa a XII-a (absolvent de acum) la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, a fost admis la Academia Forțelor Aeriene din Colorado Springs – Statele Unite ale Americii „United States Air Force Military Academy, Colorado Springs”. Andrei este al noualea absolvent…