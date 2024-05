Stiri pe aceeasi tema

- Elevul cu dubla cetațenie romano-coreeana de la Colegiul Militar din Alba Iulia, Daniel Kim, premiul I la o competiție de istorie Daniel Kim, un elev cu dubla cetațenie romano-coreeana de la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, a obținut premiul I la o competiție de istorie. Elevii…

- FOTO: Revederea promoției 1984. Eveniment emoționant in viața Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia FOTO: Revederea promoției 1984. Eveniment emoționant in viața Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia. La eveniment au participat foști elevi și profesori, unii…

- Rezultat remarcabil pentru elevii Colegiului Național „Titu Maiorescu” din Alba Iulia: Mențiune la Sesiunea Anuala Studențeasca de comunicari științifice in matematica Rezultat remarcabil pentru elevii Colegiului Național „Titu Maiorescu” din Alba Iulia: Mențiune la Sesiunea Anuala Studențeasca de comunicari…

- FOTO: Eleva a Colegiului Militar din Alba Iulia, olimpica naționala la Religie. A obținut nota maxima 10 Eleva a Colegiului Militar din Alba Iulia, olimpica naționala la Religie. Eleva caporal Maria Hanganu de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia a devenit olimpica naționala…

- FOTO: Colegiul Militar din Alba Iulia, locul II la Olimpiada sportului militar liceal. Rezultatele obținute de elevi Colegiul Militar din Alba Iulia, locul II la Olimpiada sportului militar liceal. Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia s-a clasat pe locul II la Olimpiada sportului militar…

- Peste 400 de puieți au fost plantați marți, 16 aprilie 2024, la Calnic, in padurea comunala, de catre elevii de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, in cadrul activitaților desfașurate in „Saptamana verde”. „Am trait clipe de bucurie alaturi de elevii clasei a IX-a C de la Colegiul…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a vizitat Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Ce a discutat cu elevii Ministrul Apararii naționale, Angel Tilvar, s-a intalnit, saptamana aceasta, cu elevii, profesorii și echipa de comanda a Colegiului Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba…

- Facultatea de Stiinte Economice FSE din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta UOC a organizat, sambata, 23 martie 2024, cea de a XII a editie a Sesiunii de comunicari stiintifice pentru elevi "Noi si Economia".La competitia din acest an, organizata pe doua sectiuni, sub forma unui concurs de eseuri,…