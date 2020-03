Stiri pe aceeasi tema

- Un tata din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, infectat cu noul coronavirus, a filmat un mesaj de adio pentru familia lui, de la terapie intensiva, inainte de a fi conectat la un aparat de ventilație.

- Un baiețel in varsta de cinci ani din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și-a intrebat mama daca il va ucide coronavirusul, dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Femeia a publicat un mesaj disperat.

- Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii le-a adresat, joi, britanicilor un mesaj, in care a reamintit cetatenilor "sa-si schimbe obiceiurile", pentru ca fiecare "are de jucat un rol vital" in contextul pandemiei de coronavirus.Citește și: Traian Basescu da de pamant cu Guvernul Orban: 'Cea…

- Un barbat in varsta de 39 de ani din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord a povestit cum se simte, de cand a fost infectat cu coronavirus. El a explicat cum difera COVID-19 de o simpla gripa.

- O femeie din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord a imbracat rochia de mireasa, la nunta pe care și-a dorit-o dintotdeauna, știind ca mai avea doar cateva zile de trait. Soțul ei a facut o declarație sfașietoare.

- Un mesaj ce incita la ura fața de migranții din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord a fost lipit pe usile de incendiu ale unui bloc social din Norwich vineri in ziua oficializarii Brexitului. Notificarea avertizeaza ca sunt „tolerați” doar vorbitorii de limba engleza.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj, la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din Uniunea Europeana. Potrivit sefului statului, aceasta premiera "este un moment care va influența evoluția proiectului european, antrenand o noua dinamica la nivelul Uniunii…