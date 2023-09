Stiri pe aceeasi tema

- Tanara din Botoșani insarcinata in 14 saptamani ajunsese cu o seara inainte la unitatea medicala. Familia ii acuza pe medici ca ar fi lasat-o, peste noapte, fara ingrijirea de specialitate necesara.

- Potrivit gandul.ro, jandarmul filmat in timp ce se batea cu mai mulți barbați care faceau scandal pe plaja din Costinești este un fost luptator din trupele de elita ale Legiunii Straine. Inainte sa se inroleze, acesta a fost rugbist la un club din Mangalia. De asemenea, doi dintre turiștii implicați…

- Poliția Romana impreuna cu DIICOT au reușit sa depisteze 28 de grupuri infracționale, in primele 6 luni ale anului. De asemenea, Poliția Romana a reușit sa depisteze și sa inchida zeci de site-uri care comercializau droguri extrem de periculoase. CITESTE SI BREAKING NEWS Breaking news: Tribunalul…

- Aproximativ 25-30 de cetațeni romani s-ar afla in zona de evacuare a turiștilor din insula Rodos, dupa incendiile periculoase din zona, a transmis in weekend Ministerul Afacerilor Externe, potrivit informațiilor de la Ambsada rom&a

- Siguranta stradala, patrimoniala și fizica a persoanelor reprezinta prioritați pentru politistii suceveni, care continua in aceasta perioada Acțiunea Blocada, ce implica utilizarea unor efective sporite in teren dar și intensificarea activitaților investigative și de cercetare penala. In cursul zilei…

- Suporterii CSA Steaua vor sa organizeze un eveniment propriu și sa inchirieze de la club stadionul, chiar in intervalul 22-23 iulie, astfel ca partida FCSB - Dinamo, programata exact in acel weekend, sa nu se mai poata disputa pe arena din Ghencea. ...

- Diana Șoșoaca anunța ca susține suporterii echipei nationale care au cerut drepturi pentru romanii din UcrainaPartida de fotbal dintre echipele naționale ale Romaniei U21 și Ucrainei U21 din cadrul EURO U21 a fost marcata de un incident. A avut loc o scurta altercație intre stewarzi și un grup de…

- Suporterii din gruparea „Uniți sub Tricolor” au oferit o prima reacție dupa controversa in care au fost implicați vineri seara, la Kosovo - Romania, cand forțele de ordine de la Priștina i-au evacuat din stadion dupa ce au scandat o lozinca politica provocatoare, „Kosovo e Serbia”. ...