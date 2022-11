Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta se implinesc 5 ani de la inființarea de catre Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfantu Gheorghe a bibliotecii digitale Eurocarpatica. In anii 2018 și 2019, scanarea volumelor și incarcarea pe platforma bibliotecii digitale a fost realizata cu sprijinul SC…

- Luni, 17 octombrie 2022, de la ora 18.00, in Sala de Concerte a Centrului de Cultura Arcuș (Casa Bastion, Sf. Gheorghe, str. Oltului, nr. 6), va avea loc un concert de camera extraordinar susținut de Cleopatra David – soprana, Ieronim Buga – pian și Sorin Lupașcu – corn. Proiectul „Povesti din padurea…

- In cadrul Campanie de informare și screening mamar dedicata femeilor din comuna Zabala, județul Covasna, organizata de „Asociația pentru Ajutor, Lupta, Motivare și Asistența -in afecțiuni grave-ALMA”, in perioada 10 octombrie- 30 noiembrie vor fi realizate 100 de ecografii mamare, gratuite, pentru…

- Intre 23 și 24 septembrie, TEGA va organiza o noua campanie de colectare a sticlelor in Sfantu Gheorghe, unde locuitorii pot schimba 5 kg de sticle pentru o bere de 0,5 litri sau o apa minerala de 1 litru in locațiile deja obișnuite. „Este o campanie care este intotdeauna pozitiva: oamenilor le place,…

- Programul Pedibus, lansat anul trecut de autoritatile locale din Sfantu Gheorghe cu scopul de a determina cat mai multi elevi din clasele primare sa mearga pe jos la scoala, va fi extins cu un nou traseu, ajungand la opt, informeaza autoritatile locale. Pedibus-urile, cum au fost denumite grupurile…

- La Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfantu Gheorghe și la Casa de Cultura orașeneasca din Covasna vot fi organizate miercuri, 31 august a.c., o serie de manifestari culturale dedicate Zilei Limbii Romane. Astfel, incepand cu ora 13.00, la sediul Centrului Ecleziastic…