- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a spus, vineri, dupa o zi și jumatate de la incidentele feroviare, intre care accidentul de la Fetești și alte doua trenuri care au staționat zece ore in camp, ca se va incerca intervenția rapida, astfel ca intarzierile sa nu fie mai mari de 40 de minute.

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a afirmat ca, atata timp cat va dura aceasta perioada de canicula si se vor inregistra temperaturi de 40-41 de grade Celsius, vor mai exista intarzieri si deranjamente in circulatia trenurilor pentru care isi cere scuze dinainte calatorilor. Catalin…

- Ministrul Transporturilor s-a intalnit in aceasta dimineața cu responsabilii de la Caile Ferate in urma seriei de accidente și intarzieri care s-au inregistrat. Catalin Drula a declarat ca nu se gandește deocamdata la demiterea directorului de la CFR Calatori.

- Circulatia feroviara a fost afectata, sambata, in mai multe zone din țara, din cauza arborilor care au fost rupti de vantul puternic si care au avariat liniile de contact ale CFR. In aceste conditii, mai multe trenuri au fost oprite temporar, in statiile de pe traseu, pana la finalizarea reparatiilor.…

- Catalin Drula, Ministrul Transporturilor, a anunțat luni seara un nou sistem de taxare a traficului greu, care va fi introdus din 2023. Este vorba de eliminarea actualelor viniete și aplicarea unor taxe pe distanțele parcurse. „In ceea ce privește traficul greu, mașinile peste 7,5 tone, camioane, TIR-uri,…

- Comisia pentru transporturi si infrastructura din Camera Deputatilor a discutat in aceste zile stadiul in care se afla proiectul drumului de mare viteza Lugoj - Drobeta Turnu Severin - Craiova – Calafat. Ministrul Transporturilor, Catalin Drula a fost invitat sa le spuna deputatilor care este situatia…