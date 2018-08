Merkel părăsește Europa pentru un turneu în Africa Cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa efectueze saptamana viitoare un turneu in trei tari din Africa de Vest, pentru a vizita Senegal, Ghana si Nigeria. De miercuri si pana vineri, Merkel va vizita cele trei tari, insotita de o delegatie economica, a anuntat vineri, la Berlin, adjuncta purtatorului de cuvant al guvernului, Ulrike Demmer. Politicile privind migratia, in special campania lui Merkel de a combate cauzele care duc la afluxul de refugiati in Europa, se vor afla cel mai probabil pe agenda de discutii. Programul pe zile * In cursul dupa-amiezii de miercuri,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

